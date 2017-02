E’ stata scoperta a praticare auto-erotismo utilizzando un aspirapolvere giocattolo della bimba di 3 anni che doveva accudire. Per questo motivo una baby-sitter è stata condannata a un anno con la condizionale per corruzione di minori. E’ stato il padre della piccola ad incastrare la donna, residente nel Pordenonese ma di origini sudamericane, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in casa. Secondo quanto evidenzia Il Messaggero Veneto, la donna avrebbe utilizzato il tubo dell’aspirapolvere giocattolo per masturbarsi proprio di fronte agli occhi innocenti della piccolina.

I fatti risalirebbero ad un pomeriggio d’estate dell’anno scorso quando in casa erano presenti solo la donna e la bambina. Dopo aver appurato l'accaduto, i genitori della giovanissima hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, portando in caserma i filmati che immortalavano la babysitter in soggiorno e in corridoio, alle 15.26 del 29 luglio del 2016, impegnate in atti di autoerotismo proprio davanti alla bambina che le era stata affidata. Immagini riprovevoli anche alla luce del fatto che in un filmato si vede la babysitter rivolgersi alla bimba e chiederle: “Vuoi fare tu?”. Fortunatamente non ci sarebbero state conseguenze per la piccola. Per il reato di corruzione di minori, il codice penale prevede condanne da sei mesi ai tre anni di reclusione per chiunque compia atti sessuali alla presenza di un minore di 14 anni. La babysitter ha patteggiato 12 mesi di reclusione. Inutile dire che è stata licenziata.