Era stata chiamata come babysitter per il periodo estivo per assistere una bimba di 18 mesi e i suoi fratelli più grandi, ma dopo aver scoperto che la piccola soffriva di una rara forma di malattia e aveva bisogno di un trapianto ha deciso di donarle parte del suo fegato per salvarle la vita. È lo straordinario gesto di altruismo di una babysitter statunitense di 22 anni, Kiersten Miles, che dopo l'operazione, perfettamente riuscita, ora si sta riprendendo così come la bambina. "È stato solo un piccolo sacrificio paragonato alla vita di un altro essere umano" ha spiegato la studentessa universitaria del New Jersey che ormai ha instaurato un rapporto speciale con la piccola .

Un gesto che però denota una sensibilità fuori dal comune da parte della giovane visto che aveva conosciuto la famiglia della bambina solo da tre settimane quando ha scoperto la malattia e ha deciso di mettersi a disposizione per fare qualcosa. La 22enne infatti quando è stata presentata da altre famiglie dove aveva fatto la babysitter non sapeva nulla dei problemi della piccola Talia Rosko. "Alcuni medici avevano detto che forse non sarebbe andate oltre i due anni di età" ha spiegato la 22enne che per questo si è immediatamente messa a deposizione per vedere se il suo organo era compatibile.

Dopo i risultati positivi si è proceduto all'operazione che ha avuto successo. "Tutto quello che ho dovuto fare è stato rimanere in ospedale per una settimana per sottopormi all'intervento e rimanere con una cicatrice, un piccolo sacrificio per me" ha assicurato la 22enne. In realtà ora lei non sarà mai più in grado di donare il fegato anche se dovesse avere dei figli o parenti nelle stesse condizioni, ma è sicura: "Non ho rimpianti per la mia decisione".