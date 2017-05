Una giovane donna è finita in ospedale con gravi ferite alle braccia dopo essere stata aggredita dal cane di un amico. L’incidente è avvenuto la scorsa notte nella zona di Campomicciolo a Terni e la vittima è una ragazza del posto di ventisette anni ora ricoverata in osservazione all’ospedale Santa Maria di Terni con due profonde ferite a entrambe le braccia. La direzione dell'Azienda ospedaliera dice che la paziente ha riportato “importanti ferite lacere agli arti superiori e un trauma cranico semplice” e la prima prognosi è di 15 giorni. Da quanto è emerso, ad azzannare la ragazza è stato il pitbull di un suo amico, un quarantenne che dopo il grave episodio è stato denunciato dalla polizia per incauta custodia dell’animale e lesioni. L'episodio è avvenuto poco prima delle 2,30 della scorsa notte. Dopo aver trascorso una serata insieme agli amici e aver parlato di cani, di cui tutto il gruppo è appassionato, il proprietario del pitbull ha invitato gli altri a casa sua proprio per mostrare il suo cane.

Il cane ha aggredito due volte la ragazza – Una volta liberato nel giardino, l'animale, inizialmente docile, sarebbe diventato aggressivo e si è diretto verso la ragazza che era entrata in un secondo momento per aggredirla a un braccio. La giovane ha perso molto sangue e, quando è riuscita a divincolarsi anche grazie all’aiuto degli altri amici, si è allontanata dalla casa per poi svenire. Successivamente la donna è stata nuovamente azzannata dal cane, che l’ha raggiunta e l'ha morsa all'altro braccio e stava per aggredirla anche alla gola, ma fortunatamente è stato bloccato prima e infatti la giovane ha riportato solo qualche graffio. La polizia intervenuta sul posto insieme al 118 ha segnalato l'episodio all'Usl Umbria 2 per procedere alla visita dell'animale e decidere provvedimenti nei suoi confronti. Secondo quanto si legge sui quotidiani locali, in passato l'animale non era mai stato aggressivo.