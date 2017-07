Sarà capitato un po' a tutti di trovare nella cassetta delle lettere un avviso di deposito o di giacenza: ciò accade quando il postino non riesce a consegnarci una raccomandata, spesso perché non ci trova in casa. Di solito il postino lascia un cartoncino o un foglietto, che va consegnato alla posta al momento del ritiro della raccomandata.

Uno dei problemi che ci si presenta è che l'avviso non specifica chiaramente il tipo di raccomandata che avremmo dovuto ricevere. Non sappiamo, cioè, di cosa si tratta: se di un atto, un accertamento o una contestazione. Ci sono però alcuni sistemi per "capire" di cosa si tratta ed essere preparati al momento del ritiro.

Il primo indizio è dato dal colore dell'avviso ricevuto. Se è verde, ad esempio, si tratterà con ogni probabilità di un atto giudiziario o di una contravvenzione stradale; se è giallo potrebbe trattarsi semplicemente di un pacco postale; se è bianco potrebbe essere una semplice lettera; se al posto del cartoncino ricevessimo uno scontrino bianco, invece, potrebbe essere una comunicazione del Comune o un atto tributario.

L'indizio più importante è fornito però dal codice della raccomandata, in particolare dalle cifre iniziali, che restano costanti in relazione alla tipologia di atto che viene inviato.

Con i codici 12, 13, 14, 15 si segnala una raccomandata semplice, dunque probabilmente non si tratterà né di una multa né di un atto giudiziario.

Con i codici 75, 76, 77, 78, 79 si indicano invece le multe, le notifiche dei Tribunali e le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Con i codici 612, 614, 06 ci si riferisce alle comunicazioni provienienti dalle Poste o dagli istituti di credito, di solito in relazione a conti correnti postali o bancari.

Con i codici 613 e 615 (ma anche 648) si segnalano le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, spesso multe o cartelle esattoriali.

Con il codice 616 si indicano le sollecitazioni per alcuni pagamenti, tra cui il bollo auto, le bollette di gas, luce e acqua, le assicurazioni.

Con i codici 670, 671 e 689 si contrassegnavano le cartelle esattoriali di Equitalia.

Con i codici 63 e 65 si indicano invece le comunicazioni dell'INPS.