Un veterinario potrebbe essere stato infettato da un ceppo di influenza aviaria in seguito al contatto con alcuni gatti. È accaduto a New York e, se confermato, si tratta del primo caso di trasmissione dell’aviaria da gatto a uomo. Secondo l'annuncio delle autorità sanitarie cittadine il ceppo trasmesso è l'H7N2, raro anche negli animali. Il medico contagiato, da quanto comunicato, ha avuto solo sintomi lievi. Il virus si è diffuso tra decine di animali presenti in un gattile della città in cui lavorava il veterinario, infettandone almeno 45. Oltre 160 persone che lavoravano nel rifugio hanno fatto il test risultando negativi, mentre dei gatti contagiati uno solo è morto mentre gli altri sono stati curati e stanno guarendo. Secondo i medici, il veterinario contagiato avrebbe lavorato troppo a stretto contatto con i gatti infetti, probabilmente tenendo vicina la faccia al loro muso.

"Evitare contatti stretti con i gatti" – “Le nostre indagini confermano che il rischio per la salute umana dal ceppo H7N2 è molto basso ma stiamo comunque sollecitando gli abitanti di New York che hanno adottato un gatto nelle ultime tre settimane di monitorare eventuali sintomi nei prossimi giorni. Il consiglio è di evitare contatti stretti con il viso dei gatti”, così in un comunicato del commissario per la Salute Mary T. Bassett. In questi giorni focolai di aviaria sono segnalati in diverse parti del mondo, compresa l’Europa, e particolarmente dura è l'epidemia in Corea del Sud, dove sono stati abbattuti 22 milioni di volatili, circa il 15 percento del totale negli allevamenti del paese, per circoscrivere il contagio.