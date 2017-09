A seguito della notifica della World Organization for Animal Health su una epidemia altamente patogena di influenza aviaria H5N8, l’Autorità sulla sicurezza alimentare di Hong Kong (Cfs) ha annunciato il blocco dell’import di pollame e di uova dalla provincia di Padova. Secondo quanto riferisce l’agenzia Nuova Cina, il bando ha effetto immediato al fine di “tutelare la pubblica salute” dell’ex colonia britannica.

Nei primi 6 mesi del 2017 Hong Kong ha importato dall'Italia mille tonnellate di carne di pollame e 10mila uova – Un portavoce dell'Autorità sulla sicurezza alimentare di Hong Kong ha spiegato che nei primi sei mesi del 2017 Hong Kong ha importato dall'Italia circa mille tonnellate di carne di pollame congelata e circa 10000 uova. “La Cfs ha contattato le autorità italiane sul caso e seguirà da vicino le informazioni sugli sviluppi dell'influenza aviaria. Azioni appropriate saranno adottate in risposta agli sviluppi della situazione”, ha aggiunto quindi il portavoce dell'Autorità.

Focolaio di aviaria in un allevamento nel Padovano – Un focolaio di aviaria era stato registrato nei giorni scorsi in un allevamento di oche nel Padovano. Subito è scattata la procedura prevista per questi casi, con una specifica ordinanza a firma del governatore del Veneto Luca Zaia, e con il conseguente abbattimento degli animali. La notifica della scoperta e dell'ordinanza regionale è stato poi inserita, come da prassi, in un circuito internazionale a disposizione di tutti i Paesi interessati.