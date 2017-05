Tre ragazzi di origini albanesi, uno dei quali con cittadinanza italiana, sono stati tratti in arresto dai carabinieri della Compagnia di Sacile per aver picchiato alcuni ragazzi, nelle scorse settimane, all'esterno di un locale pubblico di Aviano. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, il terzetto si sfidava al famigerato "Knock out game", una pratica idiota in cui l'aggressore sceglie a caso la sua vittima, solitamente in un luogo pubblico, e la colpisce con un solo violentissimo pugno in faccia. I particolari dell'indagine saranno illustrati questa mattina, mercoledì 24 maggio, in una conferenza stampa al Comando provinciale dell'Arma di Pordenone, dal capitano Michele Grigoletto.

Che cosa è il knockout game.

Il knockout game si è diffuso da tre anni a questa parte soprattutto nel mondo occidentale. Si tratta di una stupidissima pratica nata negli Stati Uniti in cui degli individui si sfidano nel mettere "ko", con un singolo pugno, una vittima solitamente ignara di tutto. Il gioco, evidentemente demenziale, è stato chiamato anche in altri modi, ad esempio knockout king, point ‘em out, knock ‘em out, bomb, polar-bearing e polar-bear hunting. In più occasioni i colpi inferti hanno causato lesioni gravi e, in alcuni casi, persino il decesso delle vittime. Un vero e proprio boom di aggressioni è stato registrato, anche nel nostro paese, tra il 2014 e il 2015. Fortunatamente la campagna di indignazione, anche sui social, ha contribuito ad arginare un fenomeno preoccupante.