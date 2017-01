"Avevo sognato di avere un bimbo di 5 Kg e in verità avevo sempre sperato di avere un bel bimbo grosso, ma quando è nato sono rimasta sorpresa anche io", è la testimonianza di una neo mamma australiana che da pochi giorni ha messo al mondo il suo primo figlio, il piccolo Brian Junior, che è nato con un peso record di oltre sei chilogrammi. Quando i medici del Mercy Hospital di Melbourne, dove la donna ha partorito, hanno informato i genitori del peso del neonato comprensibile dunque la sorpresa per entrambi. Come dimostra una foto del piccolo su una bilancia dell'ospedale, scattata poco dopo il parto, Brian Junior ha raggiunto i 6,06kg, un peso più del doppio delle dimensioni medie di un bambino australiano.

"Speravo in un bambino grande ma non avrei mai pensato che sarebbe stato così grande, pensavo potesse arrivare al massima a 5 kg ma siamo stati benedetti con l'arrivo di un piccolo di 6kg! Sono ancora sotto shock !! Lol Grazie ancora a tutti!" ha scritto la neo mamma Natashia Corrigan sul suo profilo social. Il piccolo comunque sta bene anche se ha dovuto saltare la fase dei pannolini per neonati e passare direttamente a quelli per i più grandicelli