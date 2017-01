Da due mesi ormai aveva costanti fitte alla pancia, senza riuscire a capire per quale motivo stesse così tanto male. Così, stanco di provare dolore, l'uomo indiano protagonista della vicenda ha deciso di contattare uno specialista per farsi finalmente curare, ignaro di quello che avrebbe scoperto una volta svolti tutti gli esami del caso. Le analisi mediche rilevarono la presenza di una lieve anemia, ma ulteriori approfondimenti, in particolare una colonscopia, ha portato allo scoperto il vero problema, lasciando i medici sbalorditi: grazie a questo ulteriore esame, infatti, i dottori hanno trovato un enorme verme parassita lungo circa due metri. Essendo così grande, molto più grande di quanto i medici dell'ospedale di Nuova Delhi si aspettassero, dopo un'ulteriore endoscopia, i dottori hanno proceduto a curare il paziente provvedendo alla rimozione del verme parassita attraverso la bocca. Una volta sedato il paziente, hanno cercato di estrarre la tenia dalla bocca del paziente, tirando e strappando il parassita. L'operazione si è conclusa un'ora e un quarto dopo, quando i medici a furia di tirare nel tentativo di estrarre la tenia, sono riusciti ad arrivare a rimuovere tutto il parassita. Una volta estratta, la tenia è stata misurata e i medici sbalorditi hanno constatato fosse lunga ben un metro e ottantotto centimetri, cresciuta a lungo nell'apparato digerente del paziente. "Non abbiamo mai visto una tenia così lunga prima di questo caso", hanno successivamente spiegato i medici.

La tenia è un verme parassita a forma di nastro che si annida nell'intestino e può arrivare a misurare anche 3 metri. Molto spesso i sintomi della presenza del parassita non sono così evidenti e questo può portare alla crescita smisurata del verme, che inizia a provocare dolori e fitte solo una volta raggiunte dimensioni ragguardevoli.