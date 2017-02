Aveva accusato all'improvviso forti mal di testa, nausea e febbre alta e per questo era stato trasportato in ospedale, poi le sue condizioni sono peggiorate all'improvviso ed era stato immediatamente ricoverato in rianimazione con una diagnosi di meningite da pneumococco. Nonostante le cure e gli sforzi dei medici però purtroppo non ce l'ha fatta. Così è morto martedì a soli 18 anni e dopo giorni di sofferenza Alessio Dal Col, un ragazzo trevigiano che viveva nel Coneglianese.

Il ragazzo era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Conegliano Veneto la sera del 24 gennaio scorso con sintomi che non sembravano preoccupanti. I medici avevano comunque deciso di tenerlo in osservazione ma propri durante le ore sucessive in poco tempo il suo quadro clinico è precipitato tanto da richiedere il suo immediato ricovero nell’Unità Operativa di Rianimazione. Dalle analisi mediche, svolte in collaborazione con l'ospedale Ca’ Foncello di Treviso, poi si è scoperto che era stato colpito da una forma di meningite non contagiosa, il pneumococco B.

Alessio è stato subito messo sotto terapia antibiotica, in coma farmacologico e in respirazione assistita ma purtroppo non si è mai più ripreso. Martedì in serata infine il decesso. L’azienda sanitaria fin da subito aveva sottolineato che non c'è alcuna correlazione tra questo caso e quelli registrati nelle scorse settimane nel Trevigiano e che la forma di meningite che ha colpito il giovane non è contagiosa e per questo non è stato necessario avviare nessuna azione di sanità pubblica.