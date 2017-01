Uno strumento chirurgico lungo 15 centimetri rimasto per quasi venti anni nello stomaco di un uomo che da quel momento ha sofferto di forti dolori. Arriva dal Vietnam la vicenda di un uomo, Van Nhat che oggi ha cinquantaquattro anni, e che ben diciotto anni fa ha subito un intervento chirurgico in seguito a un incidente automobilistico. Da quel momento in poi la sua vita è cambiata. L’uomo infatti ha iniziato a soffrire periodicamente di forti dolori allo stomaco ma più di un medico gli aveva semplicemente diagnosticato una lieve forma di ulcera. In realtà il problema del cinquantaquattrenne, scoperto solo dopo diciotto anni, era un altro.

La scoperta fatta solo quando la situazione è precipitata – Quando la situazione, nelle ultime settimane, è peggiorata drasticamente tanto da costringere il malcapitato a recarsi al pronto soccorso, i medici hanno finalmente capito la causa dei suoi dolori. Sono state le lastre a portare alla luce la verità: nello stomaco del vietnamita c’erano delle forbici arrugginite lunghe 15 centimetri. Poco dopo la scoperta, le forbici lasciate per errore nel precedente intervento sono state finalmente rimosse nei giorni scorsi dai medici dell'ospedale della città di Bac Kan e presto il paziente potrà tornare a casa. Intanto le autorità stanno cercando di rintracciare i medici responsabili dell’intervento chirurgico di diciotto anni fa.