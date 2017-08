Nel corso degli anni ha denunciato ben nove uomini accusandoli di violenza sessuale in quattro differenti casi di stupro arrivando a far condannare anche uno di loro, ma dopo l'ultima denuncia le autorità hanno aperto una inchiesta su di lei che infine l'ha portata in carcere con una condanna a dieci anni di reclusione per essersi inventata tutto. Protagonista della storia una ragazza britannica di 25 anni, Jemma Beale, dichiarata colpevole da un tribunale locale per spergiuro davanti alla corte e intralcio alla giustizia.

La giovane donna aveva sempre sostenuto di essere lesbica e di non aver mai voluto un rapporto sessuale con un uomo ma dopo alcune incongruenze nella sua ultima denuncia e le dichiarazioni di una sua ex ragazza, gli agenti hanno deciso di aprire una indagine a suo carico che ha portato la condanna e alla riapertura dei vecchi casi. Per le sue dichiarazioni uno degli accusati è stata imprigionata per sette anni prima di essere scarcerato.

Secondo gli inquirenti la donna avrebbe sempre preparato tutto nei dettagli prima dei rapporti sessuali in modo da incastrare i malcapitati, compreso l'ultimo caso in cui accusava un gruppo di uomini di stupro di gruppo. Dalle indagini infatti son emerse diverse prove a carico del donna compresi alcuni messaggi che infine l'hanno incastrata