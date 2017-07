Il diploma a pieni voti dopo cinque anni di brillante carriera scolastica all'Istituto Tecnico Economico e poi l'euforia di una nuova esperienza tutta da vivere all'università. Quello che per qualsiasi giovane dovrebbe essere un normale passaggio verso la vita da adulti, per Francesca Sola, 18enne vicentina, però si è trasformato in un calvario. La giovane, fresca diplomata all'Istituto Ceccato di Thiene, in provincia di Vicenza, infatti ha deciso di iscriversi alla facoltà di Economia e commercio dello stesso capoluogo ritrovandosi però di fronte a quello che appare un vero e proprio muro insormontabile

Come racconta il quotidiano locale Il giornale di Vicenza, infatti, in città non esistono autobus o corriere diretti alla facoltà universitaria di economia con pedane adatte ai disabili. Francesca infatti è malata e non può camminare ed è costretta a muoversi in carrozzina. In realtà i problemi sono nati già ai tempi delle scuole superiori ma a dare supposto alla ragazza era arrivata la madre che l'ha sempre accompagnata in macchina senza farle perdere un giorno di lezione.

Ora però Francesca è maggiorenne e reclama una maggiore indipendenza di movimento senza dover tenere impegnata sempre la madre. "Attualmente i mezzi pubblici, come quelli di Svt, sono inaccessibili per le persone in carrozzina. Personalmente non ne ho mai potuto usufruire e da quando ho iniziato le superiori, che ho frequentato a Thiene, mia madre mi ha sempre accompagnata in auto" ha spiegato infatti la 18enne chiedendo alle autorità locali di intervenire .