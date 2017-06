I terroristi dell'Isis erano pronti a colpire durante gli Europei di calcio, svoltisi in Francia nel 2016, con un camion bomba che avrebbe potuto fare una vera e propria strage. A fermarli è stato l'arresto di Salah Abdeslam pochi mesi prima nel quartiere islamico di Moleenbeck, a Bruxelles, in seguito agli attentati di Parigi che l'anno precedente avevano sconvolto l'Europa intera. Questo avrebbe fatto saltare tutti i piani dei jihadisti. La rivelazione, resa pubblica dalla stampa d'oltralpe, arriva direttamente da Mohamed Abrini, uno degli attentatori dell'aeroporto di Zaventem, collegato alla cellula degli attacchi nella Capitale francese. Stando a quanto riferito dai media locali, Abrini non voleva partecipare all'attacco compiuto il 22 marzo 2016 a Bruxelles. "Ero contro gli attentati", avrebbe dichiarato nel corso di un'udienza davanti al giudice il 26 agosto 2016 citata oggi da France Inter.

Lo stesso valeva per Abdeslam, ma qualcuno, nei covi dei terroristi islamici, voleva convincerli del contrario. "Ci veniva detto che era meglio che lavorassimo con loro e che andassimo fino in fondo, che non dovevamo arrenderci – continua -. Ho visto un'intervista di mia madre che aveva assunto un avvocato per difendermi e che sperava che io mi consegnassi. Ma io ero con altre persone". In particolare, ricorda l'emittente, si trattava di Najim Laachraoui e Mohamed Belkaid, coordinatori a partire dal Belgio degli attentati del 13 novembre. Il primo è rimasto ucciso nel corso delle perquisizioni del covo di Forest, a Bruxelles, il secondo era un kamikaze all'aeroporto di Zaventem. "Avevo sentito – ha continuato Abrini – che era pronto un camion pieno di esplosivo che sarebbe dovuto servire per un attentato durante Euro 2016. Ma poi l'arresto di Salah Abdeslam ha complicato tutto".