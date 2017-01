Un tragico incidente stradale si è verificato a Mestrino, un piccolo comune veneto della provincia di Padova. A perdere la vita è stato un uomo di ottantacinque anni, Alfredo Piva, morto per le ferite riportate in seguito all'impatto della sua auto contro un camion fermo. Ferita la moglie, Danila Zaramella, di settantaquattro anni. La donna era alla guida dell'automobile, quando ha urtato con violenza un mezzo pesante che si trovava fermo al lato della carreggiata. Sembra che l'anziana – probabilmente a causa della luce accecante del sole – non si fosse accorta della presenza del camion.

La tragedia si è verificata verso le nove di questa mattina, in via Mestrina, in località Arlesega, in direzione di Vicenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova, che hanno messo in sicurezza i due mezzi coinvolti nell'incidente. Inevitabili i rallentamenti sul tratto di strada interessato. Il personale del Suem, invece, giunto in elicottero, ha soccorso l'anziana autista e, quanto al marito, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna è stata trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Il consorzio Polizia municipale Padova ovest è giunto sul luogo dello scontro e ha effettuato i rilievi per cercere di ricostruire la dinamica dell'incidente.