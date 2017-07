in foto: Foto di repertorio.

Aumenta il bilancio delle vittime di un incidente stradale avvenuto intorno alle 4,30 di domenica mattina lungo la litoranea salentina, in provincia di Taranto, tra la Marina di Leporano e quella di Pulsano. In ospedale a Taranto è morta Marta Scatigna, una ragazza di ventitré anni. La giovane, studentessa universitaria di Giurisprudenza prossima alla laurea, si trovava su una Lancia Musa con il coetaneo Mattia Cotogni, come lei studente universitario a Giurisprudenza, che è morto sul colpo. Cotogni, da quanto ricostruito, è stato prima sbalzato all'esterno della vettura e poi schiacciato dalla stessa. L’incidente è accaduto in prossimità di una curva.

Due vittime e altri quattro giovani feriti – Marta Scatigna era stata portata in ospedale in condizioni gravissime e, nonostante gli sforzi dei sanitari, non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo l'incidente. Altri quattro giovani coinvolti nell’incidente stradale sono rimasti feriti: tutti sono stati soccorsi con ambulanze del 118 e ricoverati in ospedale, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Il gruppo di amici tornava da una nottata trascorsa nei locali della movida – I sei giovani tornavano da una nottata trascorsa nei locali della movida sulla litoranea salentina quando è avvenuto l’incidente. Secondo alcune ipotesi, la Lancia Musa guidata da Mattia Cotogni potrebbe aver preso la curva a velocità sostenuta ribaltandosi subito dopo. Sul posto domenica mattina sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente verificatosi su un tratto di strada che è molto frequentato soprattutto il sabato sera dato che porta a una serie di complessi balneari e locali.