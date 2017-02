Drammatico incidente mortale nella serata di lunedì sull’A4, tra Grisignano e Vicenza Est in direzione di Milano. Due le vittime accertate: si tratta di Giorgio e Danilo Vartesi, padre e figlio di Ravenna di settantanove e quarantanove anni. I due uomini, secondo quanto ricostruito, stavano viaggiando a bordo della loro Volkswagen Lupo quando sarebbero andati a sbattere contro la cuspide dello svincolo dell'A31 per una manovra errata. Il veicolo si è infilato nel divisorio spartitraffico fra i due guardrail e l’impatto ha proiettato l’auto verso l’alto facendola capovolgere: si è ribaltata e scontrata con un altro veicolo in arrivo, un’Audi Q3. Poi, spostata dal secondo impatto, l’auto dei due uomini è andata a finire contro un pullman che trasportava quaranta persone in viaggio verso Mantova.

Nessuna conseguenza per i passeggeri dell’autobus – Illeso l’autista del pullman, un quarantanovenne padovano, e nessuna grave conseguenza neppure per il vicentino a bordo dell’altra auto rimasta coinvolta nell’incidente. Tanto spavento ma nessun ferito per i passeggeri del pullman coinvolti nello schianto. Sul posto, oltre alle ambulanze del Suem, sono intervenute squadre di vigili del fuoco da Vicenza e da Padova, il mezzo del pronto intervento della società autostradale e la polstrada.

Per i due uomini rimasti incastrati nell’auto non c’è stato nulla da fare – Per i due uomini rimasti incastrati tra le lamiere dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorritori padre e figlio erano già morti. Dopo il drammatico incidente in direzione Milano si sono formati molti chilometri di coda e a lungo è rimasto chiuso lo svincolo per la Valdastico con una sola corsia percorribile. Dalle immagini diffuse dai Vigili del Fuoco si vede come l’auto delle due vittime sia rimasta completamente distrutta nello schianto.