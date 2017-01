Una ragazza di ventiquattro anni è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in Puglia. La vittima si chiamava Stefania Dragone ed era originaria di Torricella, in provincia di Taranto. La ragazza si trovava da sola alla guida della sua utilitaria, una Citroen C3, e stava percorrendo la strada provinciale che collega Marruggio e Torricella, quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'automobile è andata prima a sbattere contro un muretto di recinzione in cemento armato e poi ha terminato la sua corsa contro un ulivo.

La ragazza è morta sul colpo: sono risultati vani tutti i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario del 118 – intervenuto su segnalazione di altri automobilisti che transitavano su quella strada. L'impatto è stato molto violento e per estrarre il corpo della ventiquattrenne dalle lamiere della sua automobile è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri di Marruggio hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente e sono adesso al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia. La strada dove è avvenuto lo schianto è un rettilineo che si apre subito dopo una curva non particolarmente insidiosa: l'ipotesi è quindi che la macchina abbia perso l’aderenza per via dell’acqua che rendeva scivoloso l’asfalto o a causa di una distrazione.

Stefania era titolare, insieme alla sorellla, di un negozio di abbigliamento a Manduria. Proprio da lì – dopo aver chiuso l'esercizio – stava rientrando a casa nel tardo pomeriggio di ieri. La notizia ha sconvolto la piccola comunità di Torricella, dove la famiglia della ventiquattrenne è molto conosciuta e stimata.