Grave incidente stradale questa mattina nel pieno centro abitato della città di Volterra, in provincia di Pisa. Un'auto è improvvisamente piombata su un gruppo di pedoni travolgendo tre persone e uccidendone due. Secondo le prime informazioni, le vittime sono due donne, L.C. e A.C., entrambe residenti a Volterra e verosimilmente parenti per lo stesso cognome. Per loro i soccorsi medici del 118, tempestivamente giunti sul posto, non sono stati sufficienti, le donne sarebbero morte praticamente sul colpo. Ferita e trasportata in ospedale la terza persona rimasta coinvolta nell'impatto: si tratta di un uomo le cui iniziali sono L.M.

L'incidente, la cui dinamica è ora al vaglio degli agenti del commissariato di polizia locale, è avvenuto in mattina intorno alle 9.30 in viale Ferrucci, nel centro abitato di Volterra, non distante dal teatro romano. Sul posto stanno ancora operando i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Al volante della vettura, una Fiat Panda, sembra ci fosse una donna di 50 ani che si è fermata per prestare soccorso.