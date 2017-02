Drammatico incidente nella notte a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova: Chiara Bonetto, una ragazza di 26 anni residente a Mestrino e dipendente del McDonald’s del paese, è rimasta uccisa dopo un sorpasso in via della Provvidenza, la statale che collega Padova a Vicenza.

La giovane stava rientrando a casa alla guida della sua Volkswagen Polo dopo aver trascorso una serata in compagnia degli amici quando, lungo la strada regionale 11, mentre procedeva da Padova verso Mestrino, all'altezza del civico 60, dove si trova un negozio di generi alimentari, la 26enne ha avuto il terribile incidente. Stando a una prima e ancora sommaria ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Piove di Sacco, che è intervenuta sul luogo della tragedia raccogliendo anche la versione di alcuni testimoni, Chiara Bonetto – dopo aver compiuto il sorpasso di un altro veicolo – ha sbandato finendo fuoristrada sulla destra della carreggiata. La sua vettura è salita sul cordolo del marciapiede, che le ha fatto da trampolino proiettandola contro l'angolo della vetrata del negozio di alimentari. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla ragazza.

L'impatto dovuto probabilmente alla velocità sostenuta.

Dai primi accertamenti, sembra che la 26enne viaggiasse a velocità molto elevata. Dopo aver travolto la vetrina del negozio di generi alimentari, infatti, ha investito alcuni cartelli stradali per terminare la corsa contro una ringhiera. L'auto è andata completamente distrutta, tanto che alla polizia è stato molto difficile persino riconoscere il modello del veicolo, identificato solo tramite il libretto di circolazione. Per recuperare dall'abitacolo il corpo di Chiara, deceduta sul colpo, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con le cesoie. I medici del Suem 118, arrivati sul posto, non hanno potuto che constatare la morte della 26enne.