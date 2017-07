Voleva trascorrere le vacanze in Serbia, a Bátovce vicino a Pozarevac, dal nonno 85enne Branislav. Il destino è stato amaro con Marko Stevic, 18enne serbo, ma thienese d’adozione. Nella notte tra giovedì e venerdì, il giovane ha trovato la morte schiantandosi in auto contro un albero mentre era alla guida di una Fiat Punto. In auto con lui c’era un amico 17enne, ora ricoverato in ospedale in coma farmacologico. Probabilmente sulla salma di Marko, la polizia serba disporrà l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vittima era nata a Thiene e viveva con i famigliari nel quartiere Cà Pajella Si erano da poco trasferiti, dopo aver vissuto alla Conca dall’inizio degli anni Novanta, quando i genitori sono fuggiti dalla guerra. Quest’estate avrebbe voluto divertirsi con gli amici, andare in spiaggia e mangiare una pizza come fanno tutti i giovani della sua età. Purtroppo, un incidente stradale lo ha strappato ai suoi cari nel fiore degli anni. Appresa la notizia padre e madre, John e Zakilina, e la sorella sono partiti per la Serbia da dove torneranno con Marko per il funerale che si celebrerà a Thiene.