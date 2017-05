in foto: Luna, il labrador ucciso dall'uomo ricercato

Per tanti, i propri cani sono molto più che semplici animali da compagnia. Sono dei membri della famiglia a tutti gli effetti. Da questo punto di vista è facile comprendere quanto possa essere emotivamente provata la proprietaria di Luna, il labrador di quattro anni ucciso con una coltellata da uno sconosciuto in un parco a nord di Perth, in Australia. Il gesto dell'aggressore, apparentemente immotivato, ha scosso profondamente la comunità dell'isola e non solo.

L’ultima passeggiata insieme.

La padrona del labrador, una donna 22enne di nome Bridgette, stava passeggiando insieme ai suoi cani Choco e Luna in un parco del quartiere di Mirrabooka poco dopo le 18 di mercoledì 17 maggio. I cani stavano esplorando il parco privi di guinzaglio, quando la padrona ha notato un uomo con un altro cane al seguito inginocchiato vicino a Luna.

Il cane di Bridgette era a terra: “pensavo si stesse semplicemente sottomettendo, che volesse giocare – ha dichiarato la 22enne – Non ho sentito i cani ringhiare o abbaiare. Credevo fosse tutto a posto”. Così, la donna si è avvicinata per essere sicura che Luna non stesse infastidendo il cane di piccola taglia dell’uomo ma, appena raggiunto il posto, questi si sarebbe coperto con il cappuccio della felpa e, dopo aver borbottato qualcosa di incomprensibile, si sarebbe allontanato correndo.

Solo allora la padrona si sarebbe resa conto che, in realtà, Luna era accasciata a terra in una pozza di sangue. Pensando che il suo labrador avesse subito un'aggressione da parte del cane dell'uomo, Bridgette è corsa dal veterinario, che non ha potuto far altro che constatare la morte del cane e rivelare che la ferita era stata causata, probabilmente, da un accoltellamento.

La 22enne ha affermato che Luna è sempre stata docile e socievole con gli altri cani. Uno dei residenti ha dichiarato ad ABC News di aver sempre evitato di passeggiare di sera nel parco “perché non si sa mai che cosa potrebbe accadere, vista l’assenza di illuminazione”.

Si cerca l'assassino.

La polizia sta cercando un uomo bianco caucasico sui 40 anni, dalla corporatura esile e con un’altezza di 1 metro e 80 circa. L’ultima volta che è stato visto, indossava dei pantaloni lunghi e scuri, scarpe nere e una felpa marrone chiaro. Il fuggitivo potrebbe dover scontare fino a cinque anni di carcere.

Residenti ed agenti di polizia sono impegnati in una ricerca imponente. Segno che la notizia dell'assassinio brutale di un cane indifeso non è una cosa che la comunità australiana è disposta ad accettare supinamente. Televisioni e giornali locali seguono attivamente la vicenda con aggiornamenti costanti.

Secondo le autorità locali, il ricercato e la padrona di Luna erano le uniche due persone nel parco quando è accaduto l’incidente ma la polizia ha invitato chiunque abbia visto l’uomo e tutti i residenti con case dotate di sistemi di videosorveglianza a fornire ogni informazione che possa risultare utile per le indagini.