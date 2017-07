La foto di un enorme ragno scattata in una casa a Mount Coolum, nel Queensland in Australia, sta facendo il giro della rete. È il più grande ragno che esiste in natura? È quanto si chiedono gran parte di quelli che hanno commentato gli scatti resi noti da una coppia australiana. Una coppia che al Daily Mail Australia ha raccontato di aver trovato il ragno sulla porta finestra della loro casa e di essere rimasta terrorizzata da quell’animale. Lauren Ansell e il suo compagno stavano preparando la cena quando hanno notato qualcosa muoversi sulla vetrata che dava sul giardino della loro casa. Quando hanno capito che dinanzi a loro c’era un enorme ragno sono rimasti impietriti. “Il ragno non ci permetteva di usare il barbecue”, ha spiegato la donna che ha aggiunto che il suo compagno era andato fuori per preparare la cena ma che quell’animale grande quanto la mano di un uomo adulto ha “interrotto” i loro progetti. “Non volevamo ucciderlo – ha aggiunto – ma lui si stava innervosendo perché stavamo provando a spostarlo”.

Lo hanno chiamato “Aragog” – Poi fortunatamente quell’enorme ragno si è allontanato ed è scomparso in giardino. Quando Lauren ha condiviso su Facebook le foto del ragno nessuno dei suoi amici credeva che le immagini fossero vere. Passato lo spavento iniziale, la coppia ha anche raccontato di aver dato un nome a quell’enorme ragno: è “Aragog”, proprio come il ragno gigantesco che compare nei film della saga di Harry Potter.