Un ragazzino di 15 anni “è in fin di vita" dopo aver subito un drammatico infortunio in una palestra. Ben Shaw era impegnato col bilanciere alla PCYC Pine Rivers gym di Brisbane, quando ha perso il controllo dello strumento da 100 chilogrammi ed è stato travolto. Sembra che il giovane fosse da solo in palestra quando è avvenuto l’incidente. Solo dopo circa 20 minuti, un membro della palestra si è accorto di lui e ha chiamato i paramedici. Ben è stato portato al Lady Cilento Hospital di Brisbane in condizioni critiche. Il 15enne pesa solo 65kg, ma stava sollevando un bilanciere di 98kg senza sostegno, dice 7 News, evidenziando l'importanza di non sollevare pesi simili senza un istruttore o quanto meno un aiuto.

Sharon Hickey, presidente Pine Central Holy Spirit, l’associazione di rubgy frequentata dal giovane, mercoledì sera ha detto che Ben "sta combattendo per la vita". "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con Benjamin Shaw, uno dei nostri giocatori che è stato vittima di un grave incidente in palestra", ha detto. La PCYC Pine Rivers ha definito l'incidente "estremamente disturbante. È una notizia terribile per tutti noi della PCYC Queensland, ci sentiamo tutti condizionati da quanto accaduto. I nostri cuori vanno alla sua famiglia e agli amici e alla comunità più ampia e stiamo offrendo consulenza e continuo sostegno a chiunque si senta colpito da questo dramma”.