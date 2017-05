Donazione record da parte del magnate australiano Andrew “Twiggy” Forrest. Insieme a sua moglie Nicola, Forrest ha deciso di donare 400 milioni di dollari australiani – circa 266 milioni di euro – per finanziare cause filantropiche. “Questo è il più grande regalo nella nostra storia e la più grande donazione che un australiano fa in vita”, ha detto il premier australiano Malcolm Turnbull al Parlamento di Canberra. È stato lo stesso Turnbull a parlare delle iniziative sostenute dalla donazione del magnate.

Soldi per la ricerca sul cancro e l'eradicazione della schiavitù – Il denaro di Andrew Forrest sarà utilizzato, tra le altre cose, per la ricerca nella lotta contro il cancro, l'eliminazione della schiavitù e in favore della promozione delle accademie di ricerca scientifica. “Una scelta che cambierà la vita di migliaia di persone”, ha detto ancora Turnbull parlando della donazione e aggiungendo parole di gratitudine nei confronti del magnate. “Tutti noi dobbiamo cercare di fare quanto possiamo con quello che abbiamo. Forrest è una guida, un esempio”, ha detto ancora.

Non è la prima volta che Forrest fa parlare di sé per la sua generosità – L'Università dell'Australia occidentale, che ha beneficiato della generosità di Forrest anche in passato, riceverà 75 milioni di dollari. Da parte sua Forrest ha detto di essere stato “molto fortunato”, insieme a sua moglie Nicola, ad aver accumulato ricchezza e quindi di poter dare via parte dei suoi beni. Andrew Forrest, cinquantacinque anni, si è laureato in economia politica prima di costruire una carriera nel settore delle operazioni di investimento di estrazione mineraria. Twiggy è il fondatore e presidente dell'azienda Fortescue Metals Group e della Australian Children's Trust. Forbes stima che il magnate disponga di un patrimonio netto di 5,5 miliardi di dollari.