A poche ore dai fatti di sangue di Melbourne, dove un uomo ha ammazzato una persona prima di essere ucciso a sua volta dalla polizia in quello che è stato identificato come un attacco terroristico, ancora momenti di paura in Australia. Questa volta l'allarme attentato è scattato all'aeroporto di Albury, nel sud del Nuovo Galles del Sud, dove su un aereo della compagnia Virgin Australia partito da Sidney è stato rivenuto un biglietto che ha fatto temere la presenza di una bomba a bordo.

Il bigliettino di minacce, messo all'interno di uno dei bagni del velivolo, ha fatto scattare immediatamente la procedura di emergenza ma fortunatamente alla fine è stato accertato che si trattava di un falso allarme. Secondo quanto riportano i giornali locali, sul biglietto non era riportata una frase con una presunta minaccia di far saltare il velivolo ma la semplice parola "Bom".

Tanto è bastato però perché l'aereo fosse stato immediatamente evacuato dalle forze del'ordine e tutti i 42 passeggeri e i membri dell'equipaggio fatti scendere e perquisiti così come l'aereo. Durante le operazioni la polizia ha anche arrestato un uomo di 33 anni, identificato come l'autore del biglietto, accusato ora di minacce e procurato allarme.