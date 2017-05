Nella notte tra venerdì e sabato dei vandali hanno danneggiato il monumento dedicato alla Brigata Maiella che si trova all'angolo tra via Marx e viale Lenin a Bologna, nel parco intestato alla formazione della Resistenza abruzzese. Il monumento, formato da tre blocchi di pietra calcarea bianca del peso complessivo di 183,5 quintali provenienti direttamente dalle falde dell'omonimo massiccio dell'Appennino abruzzese, è stato ricoperto di scritte e simboli fascisti tracciati con della vernice nera. Subito, dopo l’atto vandalico, è intervenuto il Comune per ripulire il monumento e coprire le scritte nere inneggianti al fascismo. Inoltre il Comune, condannando con forza quanto accaduto, ha comunicato che nei prossimi giorni è in programma un secondo intervento per ripristinare definitivamente il monumento. “L'amministrazione comunale – si legge ancora in una nota pubblicata sul sito – condanna con forza quanto accaduto ed esprime solidarietà all'Anpi per un episodio che ferisce la memoria di chi ha combattuto per la liberazione”. Dura la condanna dell'Anpi: “Siamo inorriditi – ha commentato la presidente Anna Cocchi – “per questi atti di violenza – li consideriamo tali – contro la storia, la memoria e le persone”.

Il monumento è dedicato alla Brigata patrioti recante il nome della montagna che partecipò il 21 aprile 1945 alla liberazione di Bologna. Si trova all'interno del giardino dedicato alla Brigata, decorata con Medaglia d'Oro al Valor Militare e i cui combattenti furono insigniti della cittadinanza onoraria. Come ricorda ancora il Comune di Bologna nella nota, i tre macigni incastrati tra loro simboleggiano il profilo delle altrettante cime a loro volta riprodotte nel distintivo che era cucito, insieme alla striscia tricolore, sulle divise. Sul monumento è incisa la scritta: “Sulle strade della Brigata Maiella il lungo cammino per la libertà”.