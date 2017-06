Voleva a tutti i costi un figlio, per questo ha attirato in una trappola una ragazza incinta e infine l'ha uccisa squartandola con un coltello nel tentativo di portarle via il piccolo che aveva in grembo. La drammatica vicenda arriva dal Brasile dove la polizia ha arrestato la 27enne Suelen Coimbra do Carmo che ha confessato il macabro delitto costato la vita anche al bimbo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe teso una trappola alla vittima, la 22enne Naiara Silva Costa, promettendole abiti usati per lei e il nascituro e convincendola ad andare in un casa privata di Goiania, cittadina non lontana dalla capitale Brasilia.

Nell'edifico, però, la futura mamma, che era incinta di otto mesi, è stata drogata e stordita con una sostanza messa in una bevanda che le è stata offerta e poi impiccata. Infine letteralmente squartata con un grosso coltello per portarle via il piccolo che però è morto. Come ha riferito la portavoce della polizia locale, la donna aveva avuto un aborto spontaneo due mesi fa e voleva a tutti i costi avere un figlio così ha cercato la sua preda tra le ragazze povere e in avanzato stato di gravidanza della zona con la scusa di aiuti, individuando infine la 22enne.

Dopo il macabro delitto, la 27enne aveva sepolto il corpo della 22enne in una tomba poco profonda nel giardino posteriore della sua casa, mentre il bambino è stato trovato avvolto in alcuni vestiti in un lavandino all'interno della casa della donna. A far scattare l'allarme è stato un vicino della donna che la 27enne aveva chiamato dietro compenso per farsi scavare la buca. La donna gli aveva detto che serviva per delle piante ma l'uomo si è insospettito viste le dimensioni della fossa ed ha avvertito la polizia che ha fatto la macabra scoperta.