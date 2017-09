Si allarga ancora l'inchiesta della polizia britannica sull'attentato avvenuto venerdì scorso alla fermata della metropolitana di Parsons Green, a Londra. Come riportano i media locali, nella notte infatti gli inquirenti hanno arrestato un altro sospetto ritenuto coinvolto nell'attacco che fortunatamente non ha fatto vittime ma ha ferito 30 persone: si tratta di un ragazzino di appena 17 anni. Il ragazzo è stato prelevato dalla sua abitazione nel sud della capitale inglese e condotto alla centrale di polizia per l'interrogatorio. Con questo arresto 3 dopo quelli di mercoledì salgono così a sei i fermati nell'ambito dell'indagine.

Il minore è stato fermato in base alle norme più severe della legge sul terrorismo, mentre la sua abitazione è stata perquisita dagli agenti in cerca di elementi a suo carico. Il so nome infatti è emerso come collegato agli altri fermati dei giorni scorsi, tutti ragazzi. Il comandante a capo della sezione antiterrorismo di Scotland Yard, Dean Haydon, ha sottolineato che presto potrebbero esserci altri fermi perché si tratta di una indagine ancora nel pieno della sua attività.

Tre uomini, di 25, 30 e 48 anni, erano stati arrestati a Newport, nel Galles del sud, un 21enne, chiamato Yahyah Farroukh, è detenuto a Hounslow, nell'ovest di Londra, mentre un 18enne è stato arrestato al porto di Dover. Per il 21enne i fermo scade tra poche ore per gli altri c'è qualche giorno in più ma gli inquirenti contano di poter prolungare il loro arresto. "Dopo l'attacco di venerdì abbiamo raccolto numerosi elementi, e adesso abbiamo sei uomini in custodia ma le ricerche continuano. I detective stanno effettuando indagini approfondite per determinare esattamente chi ci sia dietro l'attacco" ha spiegato il funzionario della polizia britannica.