Andava ancora a scuola elementare la più giovane vittima del sanguinoso attentato terroristico di Manchester che ha fatto 22 morti e 60 feriti. Si chiamava Saffie Rose Roussos e aveva solo 8 anni. La seconda vittima accertata del sanguinoso attentato kamikaze alla Manchester Arena durante il concerto di Ariana Grande era considerata tra i dispersi dopo che di lei si erano perse le tracce durante il concerto. La piccola si trovava all'evento con sua madre Lisa e sua sorella Ash che sono state ferite in maniera seria nell'attacco e sono state trasportate in due diversi ospedali dove ora sono ricoverate.

A confermare il decesso della piccola Saffie Rose sono state le autorità della contea del Lancashire dove la bimba risiedeva con la famiglia nella città di Leyland. "La notizia della morte di Saffie in questo attacco terribile è stata un tremendo shock per tutti noi e vorrei inviare le nostre più profonde condoglianze a tutta la famiglia e agli amici" ha dichiarato sotto shock il direttore della scuola primaria che la piccola frequentava, aggiungendo: "È straziante sapere che chiunque può andare a un concerto e non tornare più a casa".

"Saffie era semplicemente una bella bambina, in tutti i sensi. Era amata da tutti e il suo calore e la gentilezza verranno ricordati sempre. Saffie era una bimba silenziosa ma con un tocco creativo assordante" ha proseguito il dirigente scolastico, concludendo: "Siamo una scuola e una comunità unita e ci daremo l'un l'altro il supporto di cui abbiamo bisogno in questo momento difficile".