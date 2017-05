Una donna di quarantacinque anni del Galles la sera dell’attentato di Manchester si è salvata probabilmente perché stava parlando al cellulare. Si tratta di Lisa Bridgett e a raccontare la sua storia sono oggi diversi media britannici. Lisa era andata al concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena insieme alla figlia e a un’amichetta della bambina (entrambe si sono salvate) e quando è avvenuta l’esplosione stava facendo una telefonata a una sua amica per cui aveva il cellulare vicino all’orecchio. Quel cellulare ha in qualche modo deviato o comunque rallentato un elemento metallico che ha ferito Lisa e le ha fatto perdere il dito medio della mano sinistra ma l’ha solo sfiorata al volto.

Il marito: “Viva probabilmente grazie al telefono” – La donna è ora ricoverata in un ospedale di Manchester, dove è stata già sottoposta a un intervento chirurgico e dovrebbe subirne anche un altro. In ogni caso non rischia la vita e secondo i medici si riprenderà completamente. Nell’attentato che ha ucciso 22 persone Lisa ha riportato diverse ferite ma, secondo quanto ha detto anche il marito, è “molto fortunata a essere viva”. “Il fatto che lei era al telefono probabilmente le ha salvato la vita”, ha scritto infatti il marito in un post su Facebook spiegando le condizioni di salute di sua moglie. L’uomo ha voluto ringraziare medici e polizia, senza il cui aiuto probabilmente la moglie non sarebbe riuscita ad uscire dalla struttura e salvarsi.