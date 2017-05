La terza vittima dell'attentato di Manchester si chiama John Atkinson. Aveva 26enne ed era originario di Radcliffe. Secondo Manchester Evening News, il giovane stava lasciando il palazzetto dove era appena terminato il concerto di Ariana Grande quando è rimasto coinvolto nell’esplosione che ha ucciso altre 21 persone, incluse diverse bambine, tra cui anche la piccola Saffie, 8 anni. John, che i suoi amici ricordano come “una bellissima anima”, era uno studente del Bury College.

Molto toccanti i messaggi che gli amici del 26enne hanno pubblicato su Facebook in queste ore. "Rip John Atkinson, tutto questo è così triste", ha scritto Wayne Maddden. "La notte più lunga della mia vita, ti voglio bene John. Non ho parole per quello che è successo. Eri una persona fantastica", ha aggiunto Linzi BonKers Enion. “Buon viaggio John Atkinson. Il mio pensiero e le mie preghiere vanno a tutta la tua famiglia e alle altre 21 persone che hanno perso la vita la notte scorsa "aggiunge Lee Paul. “Eri un vero gentiluomo" conclude. Talie Andrea lo definisce "una bellissima anima". "Ho appena sentito che uno dei miei migliori amici che ho conosciuto fin da quando era un ragazzino è scomparso ieri sera. Condoglianze alla sua famiglia e agli amici. RIP John Atkinson” ha scritto Julie Mills.