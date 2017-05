Un’esplosione avvenuta nella serata di lunedì a Manchester ha provocato almeno 22 vittime e oltre 50 feriti. L’esplosione si è verificata alla Manchester Arena – la più grande arena indoor d’Europa – subito dopo la fine di un concerto di Ariana Grande, popstar americana molto famosa tra i giovanissimi. Immagini registrate da testimoni oculari hanno mostrato scene di terrore subito dopo l'esplosione, con urla seguite dal fuggi fuggi generale dei ragazzi. La cantante è rimasta illesa e su Twitter ha manifestato il suo dolore per quanto accaduto al termine dello spettacolo. “Distrutta. Dal profondo del mio cuore, sono così tanto dispiaciuta. Non ho parole”, ha scritto.

Il cerchietto della cantante trasformato in simbolo di lutto – Ed è sempre sui social che in queste ore successive al grave attentato in tanti stanno condividendo una immagine per esprimere la loro solidarietà alle vittime. È un’immagine che rappresenta un cerchietto con le orecchie da gatto, accessorio molto amato e utilizzato da Ariana Grande, che infatti lo indossa anche nella foto di copertina del suo ultimo album “Dangerous Woman” e che a ogni concerto viene richiamato su magliette e manifesti.

Anche tante ragazze fan della cantante e presenti al concerto di ieri sera indossavano dei cerchietti con le orecchie. Un cerchietto con le orecchie che però, dopo la strage, ora sta assumendo un nuovo significato diventando appunto il simbolo del lutto per le vittime dell’attentato alla Manchester Arena. L’immagine è stato trasformato in un nastro nero.