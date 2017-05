Almeno 22 morti e circa sessanta feriti, è questo il bilancio parziale del terribile attentato di Manchester avvenuto lunedì durante il concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena, il palazzetto dove la cantante si era appena esibita. Tra i morti c'è sicuramente l'attentatore suicida, come ha confermatola polizia locale, ma purtroppo anche alcuni bambino come ha riferito il capo della polizia di Manchester. Ian Hopkins. Secondo fonti diplomatiche interpellate da Fanpage.it, invece, tra le vittime dell'attentato di Manchester non risulterebbero cittadini italiani.

L'Unità di crisi della Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Londra hanno spiegato di essere "in stretto contatto con le autorità inglesi per verificare l'eventuale presenza di italiani e prestare ogni possibile assistenza ai connazionali presenti nel Regno Unito in relazione all'esplosione avvenuta a Manchester questa notte", ma in base alle nostre informazioni nessun connazionale sarebbe stato coinvolto dalla potente deflagrazione avvenuta intorno alle 22.30, ora locale, all'uscita dal concerto di Ariana Grande.

"L'Italia si unisce al popolo e al governo britannici. I nostri pensieri alle vittime dell'attacco di Manchester e alle loro famiglie" ha scritto su Twitter il nostro presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Cordoglio e dolore per quanto accaduto a Manchester. Siamo vicini al popolo britannico, al Governo, ai feriti e alle famiglie delle vittime" ha scritto invece sempre su twitter il Ministro degli esteri Angelino Alfano.