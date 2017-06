in foto: Il ragazzo che scappa dagli attacchi di Londra con la sua birra (Twitter).

È diventato in pochi minuti, grazie a centinaia di migliaia di condivisioni su Twitter, uno dei simboli, nel bene e nel male, degli attacchi terroristici che hanno seminato il panico a Londra la notte del 3 giugno scorso. Accanto alle immagini di terrore di persone spaventate che fuggono sul London Bridge poco dopo che un van bianco si è scagliato su alcuni pedoni, spicca sui social network anche quella di un ragazzo con la camicia a quadri rossa e nera che lo ritrae mentre, tra i tanti evacuati dai locali dell'area in cui hanno colpito i terroristi, cammina con una birra in mano. L'uomo è riuscito a correre tra la folla tenendo sempre il suo drink con sé e senza versarne una goccia. Subito è stata fatta ironia a riguardo con un Tweet in cui si dice: "La gente fugge da un attacco terroristico LIKE LONDONERS. #LoveLondon #LondonBridge".

La foto è stata immediatamente ripresa dai siti internet di mezzo mondo. Probabilmente si tratta di un gesto involontario, ma che ha scatenato l'ironia dei social. C'è chi sostiene che nessun attacco terroristico può far venir meno l'amore per la birra che ha un londinese, chi, invece, ha sottolineato come la reazione del ragazzo sia stata più che normale, visti i prezzi a cui viene venduta la birra nei pub, ben 6 sterline a bicchiere. Altri ancora hanno dichiarato di rivedere in lui un attaccamento instancabile alle tradizioni britanniche, più forte di qualsiasi minaccia terroristica. "Ecco perché l'Isis non ci sconfiggerà mai", hanno commentato molti suoi concittadini.