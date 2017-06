"Non credo che dovremmo srotolare il tappeto rosso per il presidente degli Stati Uniti nel momento in cui le sue politiche vanno contro tutto quello che stiamo facendo". Non usa mezzi termini, e rischia di creare anche un serio problema diplomatico, il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che dopo l'attentato di sabato sera al London Bridge ha rotto il silenzio che si era imposto negli ultimi giorni e risposto alle accuse lanciategli via Twitter dal capo della Casa Bianca. Il primo cittadino della capitale inglese ha chiesto al governo di annullare la visita del presidente USA nel Regno Unito. "Quando hai relazioni speciali con qualcuno è come quando hai amici stretti. Nei monenti difficili, stai con loro, ma glielo dici chiaramente se sbagliano. Ci sono molte cose su cui Donald Trump sbaglia", ha Khan in un'intervista rilasciata a Channel 4 News.

E' stato Boris Johnson, ministro degli esteri britannico, a replicare al sindaco facendo sapere che non c'erano buone ragioni per annullare la visita del presidente degli Usa. Khan "ha tutto il diritto di dire quello che ha detto per rassicurare i cittadini della sua città sulla presenza di agenti armati per le strade", ha dichiarato Johnson alla BBC rispondendo ad una domanda se la visita ufficiale di Trump dovrebbe essere annullata. "L'invito è stato rilasciato e accettato e non vedo alcun motivo per cambiarlo, ma per quanto riguarda le parole di Sadiq Khan, credo che sia giusto parlare nel modo in cui ha fatto".

Dopo l'attentato di sabato sera al London Bridge che ha provocato il decesso di otto persone e il ferimento di 48 Donald Trump aveva duramente attaccato Khan, accusandolo di aver detto che non c'era motivo di essere preoccupati per la situazione. In un primo momento il sindaco di Londra aveva evitato di rispondere, affidando al suo portavoce il compito di riferire che aveva "cose più importanti da fare". "Ha cose più importanti da fare che rispondere al tweet malevolo di Donald Trump che deliberatamente estrapola dal contesto le sue osservazioni, nelle quali invitava i londinesi a non essere allarmati quando vedono più agenti di polizia, anche armati, in giro", ha detto il portavoce.