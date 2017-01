Non ci sarebbero al momento cittadini italiani tra le 39 vittime dell‘attentato della notte di Capodanno al nightclub "Reina" di Istanbul. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Angelino Alfano ai microfoni del Tg2. "Siamo in contatto con gli italiani che sono nella città turca – ha sottolineato – e fin qui, fortunatamente, non ci sono riscontri negativi". Sono infatti 16 i morti di nazionalità straniera della prima strage del 2017, di cui, si ricorda, non è ancora arrivata nessuna rivendicazione.

Alfano, che in un messaggio sul suo profilo Twitter aveva esortato a "combattere insieme per difendere la nostra Libertà", ha anche ricordato che l'Unità di Crisi della Farnesina è attiva 24 ore su 24. In particolare, sul sito ufficiale del Ministero si invita i connazionali che si trovano in Turchia per lavoro, studio o vacanze ad evitare la zona dell'attacco e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Per ulteriori informazioni si può contattare il Consolato d'Italia a Istanbul ai numeri di reperibilità 00905554585844 e 00905558082098.