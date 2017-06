Sono almeno sette le vittime e una ventina i feriti provocati da un attentato realizzato oggi contro la Jam-e-Mosque di Herat City, capoluogo della omonima provincia occidentale afghana. Il bilancio provvisorio è stato reso noto dal ministero dell’Interno di Kabul ed è probabilmente destinato a diventare ancora più pesante nelle prossime ore. Abdul Ahid Wali Zada, portavoce della polizia, ha detto che l’ordigno era nascosto in un risciò esploso vicino all'ingresso della moschea di Herat. Le immagini diffuse in rete mostrano colonne di fumo nero levarsi tra i minareti. Secondo quanto riferito da fonti qualificate, nessun militare italiano sarebbe rimasto ferito nell’attentato. Per il momento non è ancora arrivata alcuna rivendicazione ma Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, ha declinato ogni responsabilità.

Attentato del 31 maggio a Kabul ha provocato 150 morti – L'ultimo attentato a Herat arriva dopo una serie di violenze che si sono registrate negli ultimi giorni in Afghanistan. Aprendo oggi a Kabul i lavori della Conferenza internazionale sulla pace e la cooperazione della sicurezza, il presidente Ashraf Ghani ha detto che l'attentato con un'autobotte imbottita di esplosivo del 31 maggio scorso nella capitale ha causato centocinquanta vittime e non i novanta morti finora proposti dalle stime ufficiali. Il presidente ha sottolineato che si è trattato “del più cruento attacco mai realizzato a Kabul dal 2001”.

Stamane un razzo è esploso nell'area dell'ambasciata indiana nella capitale afgana – Questa mattina, proprio mentre si aprivano i lavori della Conferenza internazionale per la pace e la cooperazione per la sicurezza, un razzo è esploso nell'area dell'ambasciata indiana nella capitale afgana.