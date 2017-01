"Il tempo passa, ma la memoria resta": ha il tono di una rivendicazione, ma spetterà agli inquirenti stabilire se lo sia davvero, il commento pubblicato su un sito internet toscano di area anarchica che plaude all'attentato di Capodanno alla libreria facente capo a Casa Pound di Firenze in cui è rimasto seriamente ferito un agente di polizia. L'articolo, che anonimo, sembra indicare un possibile movente dell'azione: "Mentre – si legge – i camerati di Gianluca Casseri (il killer degli ambulanti senegalesi, uccisi a Firenze nel dicembre 2011, ndr) devono prendere atto che il tempo passa ma la memoria resta, e gli inquirenti hanno aperto la caccia agli originali festaioli, c'è qualcuno in giro che magari se la starà ridendo, incredulo di aver preso i classici due piccioni, la reazione e l'autorità, con una fava". "Basta un po' di fantasia – si legge ancora – per trasformare la noia in eccitazione".

Mentre gli inquirenti continuano la caccia ai responsabili, prediligendo la pista anarchica ma non escludendo altre ipotesi, il poliziotto rimasto ferito dall'esplosione – del corpo degli artificieri – ha perso una mano e riportato gravi ferite a un occhio. L'uomo, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Cto di Careggi, risponde positivamente alle terapie ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. La prognosi resta riservata.

Ieri indumenti, computer e altro materiale è stato sequestrato a una dozzina di persone ritenute potenzialmente responsabili. I vestiti – in particolare – verranno analizzati parallelamente alle immagini ricavate dalle telecamere piazzate nella zona intorno a via Leonardo Da Vinci: così tra l’altro inquirenti e investigatori ritengono di poter individuare gli autori dell’attentato sul quale la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, lesioni gravissime e fabbricazione e porto d’ordigno.