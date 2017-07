Mattinata di terrore a Gerusalemme, dove si è verificato un attentato nella Spianata delle Moschee nei pressi della Porta dei Leoni, uno degli ingressi della Città Vecchia. A darne notizia è la polizia israeliana. In particolare la Radio militare ha parlato di “un episodio senza precedenti” e affermato che non era “mai avvenuto che armi siano state trafugate all'interno della spianata delle moschee”. I responsabili dell’attacco, secondo quanto comunicato da un portavoce, sono stati “neutralizzati”. Si tratterebbe di tre assalitori palestinesi che avrebbero usato coltelli e armi da fuoco. Ancora non è noto come le armi siano state trafugate all'interno della Spianata.

Terroristi hanno sparato contro gli agenti – I terroristi avrebbero sparato su un gruppo di agenti che si trovavano nei pressi della sinagoga e gli agenti avrebbero risposto al fuoco. Stando alle prime informazioni, gli assalitori sarebbero stati uccisi. Una portavoce della polizia citata dall’agenzia Ansa ha in particolare detto che tre terroristi che erano arrivati sul Monte del Tempio si sono diretti armati verso uno degli ingressi. Hanno notato la presenza di alcuni agenti e hanno sparato contro di loro e quindi hanno cercato riparo all’interno di una moschea. A quel punto c’è stato un inseguimento e i tre terroristi sono stati eliminati dai poliziotti. Gli assalitori avevano, ha precisato la portavoce, “due fucili Carl Gustav e una pistola”.

Due israeliani feriti gravemente – In merito al bilancio dell’attentato i servizi di emergenza hanno fatto riferimento a due israeliani che sarebbero in condizioni gravi. Alcuni media sostengono che i feriti sarebbero agenti di polizia. Un terzo uomo sarebbe rimasto ferito leggermente. Tutti sono stati portati nell'ospedale di Hadassah Monte Scopus di Gerusalemme. Dopo l’attacco la Spianata delle Moschee è stata chiusa ed è stato annunciato uno stop alla giornata di preghiera islamica.