Un eroe ha cercato di salvare i propri concittadini dalla furia degli assalitori di Londra. Il suo nome è Gerard e nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno ha cercato di fermare i tre terroristi autori del duplice attacco londinese lanciando bottiglie e sede, nel tentativo di ferirli e bloccarli. "Ho visto tre musulmani di circa 30 anni accoltellare una ragazza per circa 15 volte con un coltello da cucina mentre gridavano ‘in nome di Allah", ha raccontato l'uomo. I tre assalitori, una volta scesi dal van utilizzato per falciare i passanti sul London Bridge, hanno cominciato a correre dentro bar e pub e accoltellare molte persone. Nel frattempo Gerard li ha inseguiti, dando informazioni alla polizia e testimoniando l'accaduto. "Ho visto un uomo anziano a terra che urlava ‘sono stato accoltellato, sono stato accoltellato', l'ho guardato e ho visto che era in corso un'emorragia. Quando ho visto i tre assalitori accoltellare la ragazza, non ho potuto fare nulla", ha proseguito Gerard.

"L'hanno assalita e poi hanno accoltellato un altro ragazzo ancora. Tutti hanno incominciato a correre e a urlare ‘Correte tutti, sono terroristi. Correte via, stanno accoltellando tutti'". Gerard racconta che a quel punto ha iniziato a inseguire i tre terroristi verso Borough Market, ovvero la zona in cui gli assalitori hanno dato luogo alla seconda parte dell'attacco: "Li ho inseguiti fino a Borough Market, li ho visto correre dentro una taverna e accoltellare l'oste. Correvano a più non posso e accoltellavano chiunque incontrassero sulla loro strada. Io urlavo a chiunque di ‘correre, correre, correre' e nel frattempo lanciavo bottiglie contro i terroristi nel tentativo di ferirli. Ho cercato di aiutare quante più persone potessi, ma ero indifeso. Se fossi caduto, probabilmente qualcuno mi avrebbe ucciso", ha raccontato Gerard.

"Ho visto la polizia correre nella direzione sbagliata e allora ho urlato agli agenti ‘venite con me, so dove sono andati' e ho guidato i poliziotti verso il luogo della seconda strage. Ho girato l'angolo e ho sentito degli spari, poi mi sono accorto che qualcuno era caduto a terra. Penso indossassero dei finti giubbotti esplosivi, perché quando sono stati uccisi quelle bombe non sono esplose. So che lanciare bottiglie contro i terroristi poteva essere un gesto stupido, avrebbero potuto uccidermi, ma io ho cercato di salvare vite umane", ha proseguito Gerard. "Ho camminato per strada per circa due ore. Ho pianto per una. Non sapevo cosa stessi facendo, era come fossi in un altro pianeta".