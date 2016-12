Si chiamava Elisabetta Nastri, aveva 40 anni e sabato scorso è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Torrette di Ancona, il più importante delle Marche, in condizioni disperate a causa di una gravissima patologia. Malgrado fosse gravemente malata e in fin di vita non è riuscita a trovare un posto letto e non è stata ricoverata: è rimasta in attesa per un giorno intero, fin quando il suo cuore non ha cessato di battere. Stando a quanto ha riferito il personale medico del nosocomio le speranze che un eventuale ricovero avesse potuto sortire reali benefici erano nulle, tuttavia i suoi familiari non ci stanno e sono convinti che la quarantenne avrebbe avuto il diritto a passare dignitosamente gli ultimi giorni di vita: "L’hanno fatta aspettare per quasi un giorno in pronto soccorso. Sono molto arrabbiato, non si meritava quel trattamento", dichiara il fratello Francesco, musicista anconetano che fino all'ultimo è rimasto accanto alla sorella.

Come racconta Il Resto del Carlino per la donna l’attesa è andata avanti dal primo pomeriggio di sabato a mezzogiorno di domenica scorsi, per quasi un'intera giornata. Solo dopo venti ore è stato possibile trovare un posto letto libero in tutto l’ospedale di Torrette, nel reparto di medicina generale. Qui, nella serata tra lunedì e ieri, il cuore di Elisabetta ha cessato di battere.