Ennesimo e sanguinoso attentato terroristico nelle scorse ore in Egitto. Nell'attacco un poliziotto locale è stato ucciso e altri tre agenti sono stati feriti dopo aver subito un assalto da parte di un gruppo di uomini armati mentre era in corso uno spostamento. L'attentato infatti è avvenuto lungo l'autostrada che dal Cairo porta all'antica città di al-Fayyum, centro dell'omonimo governatorato e meta di turismo in quanto piena di reperti archeologici.

Secondo quanto scrivono i media locali citando fonti della polizia, gli attentatori erano appostati a sud della capitale in attesa del passaggio del convoglio dei poliziotti. In particolare il gruppo armato era nascosto in una fattoria lungo l'autostrada e all'arrivo delle vetture delle forze dell'ordine ha aperto immediatamente il fuoco con armi automatiche contro i tre veicoli prima di darsi alla fuga. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lanciato l'allarme via radio e sul posto sono accorsi i rinforzi. La zona infine è stata circondata da militari e agenti ed è partita una caccia all'uomo per trovare i responsabili. L'area è considerata dalle autorità di sicurezza come una zona tradizionalmente roccaforte della Fratellanza islamica e già protagonista di numerosi attacchi armati.