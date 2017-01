Con l'avanzare della tecnologia informatica ed elettronica sempre più sistemi informatici sono a rischio di infiltrazioni da parte di hacker malintenzionati. Lo hanno capito, purtroppo a loro spese, i proprietari e i clienti di un albergo di lusso sul lago Turracher See, in Austria, il Romantik Seehotel Jaegerwirt, dove circa 180 ospiti sono rimasti chiusi fuori dalle stanze senza la possibilità di poter rientrare dopo che un virus ha attaccato il sistema di apertura elettronico delle stanze. In realtà gli hacker sono andati oltre impossessandosi praticamente di tutti i computer della rete della struttura mettendo fuori uso quindi i sistemi di prenotazione e casse ma anche appunto le aperture delle stanze attraverso il sistema centralizzato.

Per sbloccare i computer i malviventi hanno chiesto un riscatto del valore di alcune migliaia di euro, da pagare rigorosamente in bitcoin, la moneta virtuale difficilmente tracciabile. Dopo aver provato senza successo a riprogrammare tutte le chiavi “smart” e per evitare altri inconvenienti ai clienti, il direttore della struttura, Christoph Brandstaetter, alla fine ha deciso si pagare. "L’hotel era al completo e non avevamo scelta. Gli ospiti non potevano rientrare nelle loro stanze o uscirne" ha spiegato l'uomo, aggiungendo: " In questi casi non si può contare né sull'aiuto della polizia, né su quello dell'assicurazione".

Dopo il riscatto le stanza sono state liberate ma poco dopo l‘hotel ha subito un nuovo cyberattacco che fortunatamente non ha avuto successo. Già in precedenza la struttura era stata presa di mira dagli hacker anche se l'attacco non aveva interessato le porte delle stanze. Anche per questo la dirigenza dell'hotel sta pensando ora di ripristinare le vecchie chiavi delle stanze da affiancare ai nuovi sistemi si apertura. "Tornare alla normalità dopo il primo attacco di quest’estate già ci era costato diverse migliaia di euro. Ogni euro pagato a questi ricattatori ci fa male" ha spiegato il direttore.