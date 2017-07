Ha attaccato senza motivo un donna che sedeva al suo fianco in un bar dove lei stava consumando alcolici, scagliandole addosso un bicchiere e sfregiandola con il vetro. Dopo essere scappata, non contenta, ha anche fatto alcune foto alle sue mani insanguinate postando gli scatti su un gruppo di amici su WhatsApp per vantarsi dell'accaduto. Per questo una donna britannica di 31 anni, Annaliese Morris , è stata individuata e arrestata dalla polizia locale a Kingston, nel sudovest di Londra, e ora condanna da un tribunale inglese a nove anni di reclusione.

La vittima dell'aggressione è rimasta con un profonda cicatrice di circa 9 centimetri sul volto ma soprattutto con una lesione ai nervi che non le permetterà più di avere la completa sensibilità sulla faccia. "È stato un attacco orribile. La vittima è stata lasciata con lesioni permanenti e visibili al volto per assolutamente nessuna ragione mentre stava trascorrendo una serata tranquilla con gli amici" hanno spiegato gli inquirenti ringraziando la determinazione e il coraggio della vittima e dei suoi amici che hanno sostenuto l'inchiesta. L'arresto e la condanna "speriamo possano essere una lezione per coloro che considerano normali le aggressioni durate le serate nei locali, non tollereremo la violenza e indagheremo sempre per trovare i colpevoli" ha dichiarato un portavoce della polizia.