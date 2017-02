in foto: Giuseppe Ottaviani nel corso dell'ospitata a Sanremo 2016

Il 20 maggio spegnerà la bellezza di 101 candeline sulla classica torta. Un secolo sulle spalle, ma lo spirito di un ragazzino per Giuseppe Ottaviani, vero e proprio monumento ed orgoglio dello sport italiano. Dopo i numerosi riconoscimenti messi in bacheca nella sua carriera, il classe 1916 marchigiano di Sant’Ippolito è riuscito a rendersi protagonista di un altro record. Nel corso dei Campionati Italiani di Lanci Master, in quel di Ancona, l’atleta ha conquistato il primato mondiale nel salto in lungo. Ci ha messo sei tentativi Giuseppe Ottaviani per migliorare il precedente record, che gli apparteneva, raggiungendo la distanza di un metro e 16 centimetri. Solo applausi per il campione centenario che già nella scorsa stagione aveva conosciuto un’inaspettata popolarità anche grazie alla sua presenza nelle vesti di ospite al Festival di Sanremo 2016.

Una storia curiosa quella di Ottaviani che dopo aver combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, e lavorato come sarto ha intrapreso alla veneranda età di 70 anni la carriera sportiva. Il tutto praticando diverse discipline nell’ambito dell’Atletica Leggera conquistando record su record. Uno sportivo che non è un’esagerazione definire leggendario, Ottaviani alla luce dei seguenti risultati: 5 record del mondo, tra corsa (60m), salto triplo indoor, salto triplo outdoor e salto in lungo outdoor, 5 record europei di corsa (200m), salto in lungo indoor, salto in alto indoor, lancio del disco, e e 3 record italiani salto in alto outdoor, corsa (100m) outdoor, e lancio del giavellotto. E sono solo alcuni dei risultati ottenuti dal marchigiano che non ha nessuna intenzione di fermarsi, e vuole continuare a vincere.