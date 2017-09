in foto: La vittima Pierino Magnelli

Per il momento l’autopsia effettuata sull’anziano di settantasette anni morto all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dopo aver partecipato al banchetto di nozze di suo nipote nell’Astigiano ha escluso che la causa del decesso possa essere stata la commozione cerebrale provocata da una caduta. L'anziano aveva perso l'equilibrio per un malessere dopo il pranzo di nozze. Una eventualità che era stata esclusa subito anche dall’avvocato della famiglia degli sposi, Francesco Paulicelli. “Attendiamo gli esiti delle comparazioni con gli accertamenti in corso dall'istituto Zooprofilattico di Torino”, ha aggiunto il legale.

Oggi gli invitati di nuovo in ospedale – Continuano dunque senza sosta le indagini delle forze dell’ordine sul caso di intossicazione alimentare verificatosi al pranzo nuziale di Valentina Fina e Fabrizio Magnelli, che appunto ha portato alla morte dello zio dello sposo Pierino Magnelli e a un centinaio di intossicati tra gli invitati al matrimonio. I Nas di Alessandria sono al lavoro per cercare di scoprire cosa ci sia alla base della tragedia. Durante l'ispezione nelle cucine del ristorante sarebbe stato trovato anche del salmone affumicato scaduto l'8 settembre 2017, ovvero due giorni prima della festa di nozze. Intanto oggi una ventina di invitati sono dovuti tornare in ospedale per nuovi esami, utili a risalire al microorganismo colpevole dell'intossicazione.

Indagato il gestore del locale – In totale sono cinque i consulenti legali nominati dalla procura dalla parti coinvolte nell'indagine in corso. “Abbiamo nominato un nuovo consulente infettivologo, perché è nostra intenzione capire le cause del decesso dello zio dello sposo”, così hanno commentato anche gli avvocati Piermario Morra e Nicola Calleri, i legali del gestore del ristorante che risulta indagato per omicidio colposo per il pranzo di nozze finito in tragedia nell'Astigiano.