Un uomo di settanta anni è finito in ospedale, dove è morto nella notte, dopo aver partecipato a un pranzo di matrimonio in un ristorante in località Maretto, nell’Astigiano. L’anziano, parente dello sposo, era stato ricoverato in ospedale insieme a una trentina di persone che partecipavano alla stessa festa e che hanno accusato, qualche ora dopo il banchetto, i classici sintomi di una intossicazione alimentare come vomito e disturbi gastrointestinali. Lui è deceduto la scorsa notte all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino e almeno diciotto persone, come lui finite in ospedale, sono ancora ricoverate in diverse strutture della provincia di Torino.

I sospetti ricadono su alcuni piatti a base di pesce – Saranno ora gli esami a stabilire se ci sia una correlazione tra il decesso dell’anziano e l'intossicazione alimentare. Dall'ospedale nel frattempo fanno sapere che le relazioni con la causa scatenante del decesso potranno essere definite solo attraverso approfonditi esami il cui esito verrà trasmesso alle autorità inquirenti. Sul caso i carabinieri del Nas di Alessandria hanno avviato i primi accertamenti, sequestrando presso il ristorante in cui domenica scorsa si è tenuto il banchetto di nozze alcuni campioni di cibo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Asti. L'intossicazione potrebbe essere stata causata da un piatto di pesce avariato.