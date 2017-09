Si dispera Fabrizio Magnelli. Domenica si è sposato con Valentina Fina, ma la festa nel ristorante "Locanda delle Antiche sere" a Maretto, nell'Astigiano, si è trasformata in tragedia: suo zio Pierino Magnelli, 77 anni, è morto dopo due giorni di agonia, per le complicazioni di un’intossicazione alimentare. Quasi tutti gli invitati, quasi un centinaio, si sono sentiti male dopo il pranzo nuziale. L’anziano è stato portato all'ospedale Giovanni Bosco, ricoverato in Rianimazione: le sue condizioni si sono aggravate e nella notte tra martedì e mercoledì è deceduto. Sulla vicenda ora sta indagando la procura di Asti, insieme ai carabinieri del Nas.

“Ero così contento che fosse riuscito a venire – ripete Fabrizio -. Aveva persino anticipato il suo rientro dalla vacanze per non mancare a questa festa. Non riesco a pensare a quello che è accaduto, doveva essere una giornata di gioia, invece il nostro matrimonio si è trasformato in una tragedia". Oggi i reperti di cibo, una quindicina, raccolti dall'Asl, saranno analizzati a Torino dall'Istituto Zooprofilattico. "Quasi tutti gli invitati si sono sentiti male – ammette lo sposo -. Anche noi due il mattino dopo non siamo stati bene. Credevamo che fosse un caso isolato, una coincidenza, invece facendo un giro di telefonate tra amici e parenti abbiamo scoperto che quasi nessuno è rimasto indenne: su 125 invitati non sono stati male solo i bambini, che avevano un menù separato, e pochissimi altri".

Gli sposi ci “tenevamo molto” a festeggiare con tutti i parenti dopo esser convolati a nozze col rito civile; ed “è devastante pensare che i ricordi più belli non potranno mai essere separati da quello che è accaduto. Una morte assurda" dice disperato Fabrizio. “Non immaginavamo che l’intossicazione potesse essere così seria tanto che abbiamo subito chiamato il ristoratore ma con buoni propositi: non eravamo sul piede di guerra, volevamo solo avvertirlo perché non si ripetesse lo stesso problema con altri. Invece adesso le cose cambieranno. Vogliamo giustizia" concludono gli sposi che hanno sporto denuncia ai carabinieri di Alpignano.at