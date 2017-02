Il papà di un ragazzo di 20 anni ha deciso di condividere sui social network, quindi a migliaia e migliaia di persone, la fotografia del figlio ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo aver assunto la Spice, una sostanza stupefacente conosciuta anche come "cannabis sintetica": composta da mix di erbe e sostanze chimiche, ha un costo relativamente accessibile ma può essere letale, ed è venduta sul web o negli smart shop spacciata per incenso.

Il giovane ha assunto la droga in carcere.

La droga è stata assunta da Jordan Higham mentre si trovava nella prigione di Forest Bank, a Salford, contea della Greater Manchester, in Inghilterra. Suo padre, Edd, ha condiviso la foto sperando possa servire da deterrente per altri ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti: "Distrugge le famiglie e la vita", ha detto l'uomo. Le condizioni di dJordan, che non era mai stato in carcere prima ed è sotto sorveglianza della polizia in ospedale, sono gravi ma stabili. Non è chiaro ancora come sia riuscito a procurarsi la sostanza dietro le sbarre, ma evidentemente il sistema di sicurezza del penitenziario non è stato adeguato.

Lunedì il ventenne ha riaperto gli occhi, ma le sue condizioni sono ancora tali da non consentirgli neppure di riconoscere suo padre: "Probabilmente avrà bisogno di assistenza permanente e non sarà mai più quello di prima", ha commentato, sconsolato, l'uomo. Jordan, prima di finire in dietro le sbarre, ha vissuto per un periodo in strada ma ultimamente aveva trovato ospitalità in casa di un amico a Bolton. Suo padre, che ha altri cinque figli, racconta di avergli più volte offerto aiuto invano. Il giovane ha sempre più preso le distanze dalla sua famiglia, fino a finire in carcere per un reato assolutamente banale. E' dietro le sbarre che – come detto – è riuscito a procurarsi la "cannabis sintetica".